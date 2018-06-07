Honor 9i выглядит странно

Складывается такое впечатление, что инженерам и дизайнерам китайских компаний просто нечем хвалить свои устройства. Вот вышел смартфон Honor 9i от известной компании Huawei, но единственное чем он может похвастаться это вырез над дисплеем, да двойной камерой. Посмотрите на рынок смартфонов за последние шесть месяцев — там же каждый второй смартфон с таким вот вырезом продается, не говоря уже о китайских малоизвестных компаниях, желающих получить прибыль исключительно за схожесть с какими-то другими продуктами. Вроде интересный смартфон получился, с яркими цветами, звучит Honor 9i приятно. Но вот вставка над дисплеем и камера двойная — совсем не то, что может привлечь внимание пользователя. Хочется чего-то более увлекательного и интересного от смартфона такой популярной компании.