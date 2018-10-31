Honor Magic 2 анонсируют через пару часов

Сегодня компания Huawei анонсирует новинку Honor Magic 2 и в сети уже во всю появилась спецификация нового смартфона. До этого уже было известно, что флагман будет работать на процессоре Kirin 980. Но также подтвердилось, что он будет работать совместно в паре с 6 и 8 Гб оперативной памяти, соответственно 128 и 256 Гб встроенной памяти без дополнительной microSD- карты.

Новинка получит 6,39 - дюймовый AMOLED - экран с разрешением FHD + (1080 x 2340). Кроме этого на смартфоне на задней части будут установлены три камеры, состоящие из двух 16 Мп и одного 24 Мп, а на передней - 16Мп + 2Мп + 2Мп, но для чего две из 2Мп камер, будет известно лишь после анонса.

Honor Magic 2 будет работать на операционной системе Android 9.0 Pie