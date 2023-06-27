Honor Magic 4 Pro получил важное обновление

Компания Honor выпустила крупное обновление для смартфонов линейки Magic 4, которое несет в себе не только свежий апдейт безопаности, но и множество улучшений. Прошивка MagicOS 7.0.0.161 размером 1,71 ГБ может похвастаться новым центром управления, улучшенной системой отслеживания мошенников, новым меню «Сканирования» в настройках WLAN, а также более стабильной и оптимизированной работой системы.

Напомним, что Honor Magic4 Pro оснащается 6,81-дюймовым изогнутым LTPO-дисплеем с разрешением 2848:1312 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 64 (телеобъектив), поддержкой 10-битной записи видео Log 4K при 60 кадрах в секунду, селфи-камерой на 12 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 100 Вт беспроводной зарядок, продвинутым дактилоскопом Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68.
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