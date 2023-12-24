Honor Magic 6 Porsche Design показали на фото

Вероятно, новинка унаследует характеристики у Honor Magic6 Pro, которому приписывают наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, поддержки спутниковой связи, тыльной камеры с главным модулем на основе флагманского 50-Мп сенсора OmniVision OV50K оптического формата 1 дюйм, защиты от воды в соответствии со степенью IP68 и поддержки 100-Вт проводной зарядки. Базовый Honor Magic6 будет отличаться как минимум поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и отсутствием спутниковой связи.