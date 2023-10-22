Honor Magic 6 Pro засветился на фото

Сетевые инсайдеры опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлен смартфон Honor Magic 6 Pro. Отметим наличие расположенного по центру экрана выреза для фронтальной камеры в стиле iPhone с Dynamic Island. К сожалению, задняя панель с основной камерой скрыта чехлом. Релиз Magic 6 Pro ожидается в следующем году.

Напомним, что Honor Magic 5 оснащается защитой от пыли и брызг (IP54), 6,81-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1224:2664 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1000 нит и поддержкой HDR10+, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5450 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (с 5-кратным оптическим зумом), а также фронтальной камерой на 12 Мп.