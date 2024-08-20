Honor Magic 7 Pro показали на первом рендере

Известный своей осведомленностью инсайдер Rodent950 поделился первым изображением флагманского Honor Magic 7 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим новый (квадратный) дизайн основной камеры с тремя модулями и светодиодной вспышкой. По данным источника, в правом верхнем углу расположен 180-Мп или 200-Мп перископический модуль телефото с датчиком изображения Samsung HP3. Слева сверху можно заметить лидар, светодиодную вспышку и датчик цветовой температуры для лучшей автофокусировки. Внизу разместили 50-Мп главный модуль на базе сенсора OmniVision OV50K и 50-Мп сверхширокоугольный модуль. В качестве аппаратной основы будет использоваться еще не представленный официально топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.