Honor Magic 7 RSR получит улучшенную камеру

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Honor Magic 7 RSR Porsche Design, который будет официально представлен уже 23 декабря. Утверждается, что новинка получит улучшенную по сравнению с обычным Magic 7 Pro камеру. В новинке будет использоваться модуль перископной камеры с датчиком изображения OV50K вместо OV50H (оптический размер 1/1,3 дюйма) и оптикой с максимальной диафрагмой f/1.2 вместо f/1.4 у Magic 7 Pro. Максимально закрытое положение составит f/2.0. Также сообщается о плавающей линзе, двойном электромагнитном моторе для группы линз 1G+5P (1 стеклянный и 5 пластиковых элементов) с ALC-покрытием. Будут ли другие аппаратные отличия, пока не раскрывается.