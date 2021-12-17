Honor Magic Fold получит процессор Snapdragon 8 Gen 1

Ранее на этой неделе Mediatek выпустила пресс-релиз, подтверждающий, что по крайней мере четыре основных производителя смартфонов представят телефоны с Dimensity 9000 в первом квартале 2022 года. Сегодня Honor представила его на Weibo, чтобы заверить своих поклонников, что телефон будет поставляться с флагманской SoC.

Тем временем новый отчет показывает, что предстоящий телефон не будет складным. Honor Magic Fold поступит в продажу в первые месяцы нового года, но будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 1. Грядущие телефоны Magic до сих пор остаются загадкой с неизвестными характеристиками.