Honor Magic V2 RSR Porsche Design оценили в 2250 долларов

Компания Honor выпустила в Китае смартфон Magic V2 RSR Porsche Design, который создан в партнерстве с дизайнерским ателье Porsche Design. Новинка отличается от стандартной версии не только соответствующим дизайном, но и наружным стеклом с покрытием из нитрида кремния. Смартфон уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в 2250 долларов за единственную версию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.

Напомним, что Honor Magic V2 характеризуется толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, массой 231 грамм, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп фронтальными камерами и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х).