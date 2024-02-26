Honor Magic V2 RSR Porsche Design вышел в Европе

Компания Honor представила международную версию складного смартфона Magic V2 RSR Porsche Design, который вышел в Китае еще в начале января. От стандартной модели данное издание отличается иным дизайном основной камеры и фирменным логотипом Porsche Design. Смартфон доступен для предзаказа в единственной версии с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти по цене в 2700 евро. Для сравнения, в Поднебесной за смартфон просят 2225 долларов.

Honor Magic V2 характеризуется 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, двумя 16-Мп селфи-камерами и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х), батареей ёмкостью 5000 мАч и системой охлаждения площадью 29 000 мм2.
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