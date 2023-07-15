Honor Magic V2 сразу стал бестселлером в Китае

Компания Honor похвасталась успехами складного смартфона Honor Magic V2, который был представлен несколько дней назад. Утверждается, что по итогам первых 12 часов предпродаж он стал самым популярным смартфоном на главных китайских онлайн-площадках, превзойдя старт продаж iPhone 14 Pro Max.

Напомним, что оцененный от 1255 долларов Honor Magic V2 характеризуется толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, массой 231 грамм, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп фронтальными камерами и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х).