Honor Magic V3 получит рекордно тонкий корпус

Компания Honor опубликовала тизер складного смартфона Magic V3, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит рекордно тонкий для своего класса корпус, при том что его предшественник в лице Magic V2 уже является рекордсменом с результатом в 9,9 мм. Остальные подробности пока не разглашаются.

Напомним, Honor Magic V2 оснащается 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, двумя 16-Мп селфи-камерами и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х), батареей ёмкостью 5000 мАч и системой охлаждения площадью 29 000 мм2.
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