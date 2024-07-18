Honor Magic V3 разобрали на детали

Складной смартфон Honor Magic V3 с толщиной корпуса в 9,3 мм и весом 226- граммов является одним из самых тонких и лёгких складных смартфонов на рынке. И, что самое интересное, при этом он не уступает в ёмкости аккумуляторной батареи, так как аккумулятор на 5100 мАч в данном сегменте является очень хорошим показателем, да и в мощности зарядки — проводная зарядка демонстрирует 66 Вт (а беспроводная — 50 Вт). А теперь появилось видео с полным разбором устройства, на котором видно все детали его начинки. Судя по предоставленному контенту, большинство внутренних компонентов смартфона сделаны настолько тонкими, насколько это возможно. Например, катушка беспроводной зарядки имеет толщину всего 0,25 мм (включая теплопроводящую плёнку). Внутренние детали устройства представляют собой смесь металла и пластика, что позволяет сохранить баланс между прочностью и весом, а это очень важно в данной ситуации.

Модуль камеры выделяется на фоне данной конструкции, так как перископический модуль достаточно тонкий и занимает много пространства. С другой стороны, нужно понимать, что выступ камеры не включён в толщину смартфона (никто из производителей не включает островок камеры в толщину корпуса — это негласное правило). Аккумулятор гаджетаразделён на два элемента — один на 3130 мАч и один на 2020 мАч, оба имеют впечатляющую толщину 2,8 мм и 2,4 мм соответственно. И оба аккумулятора используют собственный чип Honor E1, который управляет зарядкой и защитой от различных неприятностей.
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