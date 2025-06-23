Honor Magic V5 показали на живых фото

Китайские блогеры и СМИ опубликовали множество фотографий складного смартфона Honor Magic V5, официальный релиз которого состоится уже 2 июля. Судя по снимкам, аппарат выйдет в оранжевой, золотистой, черной и белой и расцветках. По данным источников корпус смартфона имеет толщину в разложенному состоянии 8,8 мм и массу 217 граммов. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет впечатляющие для складных моделей 6100 мАч. В качестве аппаратной основы в новинке будет использоваться 3-нанометровая флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 8 Elite c тактовой частотой до 4,32 ГГц, графическим ускорителем Adreno 830 и 5G-модемом Snapdragon X80.