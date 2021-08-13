Honor Magic3 Pro собрал почти миллион заказов

Представленные вчера камерофоны Honor Magic3 вызвали огромный ажиотаж у себя на родине – в одном только официальном магазине Honor на JD.com было собрано 818 тысяч заказов на старшую модель Magic3 Pro. Старт розничных продаж намечен на 20 августа. Напомним, что Honor Magic3 Pro оценен в Поднебесной в 926 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, в то время как в Европе за него просят 1000 евро. Honor Magic3 оценен в 710 долларов и 900 евро, а премиальный Honor Magic3 Pro+ с керамическим задником – в 1254 доллара и 1500 евро соответственно.

Комментарии и отзывы Honor Magic3 Pro
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