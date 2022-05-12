Honor Magic4 Pro выходит в Великобритании

Компания Honor уже завтра начнет принимать предзаказы на флагманский смартфон Magic4 Pro в Великобритании. Старт розничных продаж запланирован на 27 мая. Цена новинки составляет 950 фунтов стерлингов. Покупатели смартфона получат в подарок смарт-часы Honor Watch GS 3 и беспроводной адаптер питания зарядное устройство мощностью 100 Вт. Вероятно, в ближайшее время станут известны цены на новинку в других странах Европы.

Напомним, что Honor Magic4 Pro характеризуется поддержкой беспроводной зарядки мощностью 100 Вт, 6,81-дюймовым изогнутым LTPO-экраном с разрешением 2848:1312 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR 10+ и яркостью до 1000 кд/м2, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 64 (телеобъектив), поддержкой 10-битной записи видео Log 4K при 60 кадрах в секунду, селфи-камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, продвинутым сканером отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 и защитой от пыли и влаги (IP68).