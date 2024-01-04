Honor Magic6 получит немерцающий экран

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфонах Honor Magic6 и Magic6 Pro, официальный релиз которых ожидается 11 января. Итак, устройства смогут похвастаться дисплеями с частотой регулировки ШИМ в 4320 Гц, что, кажется, лучше, чем у любых других смартфонов на рынке. Также сообщается, что Magic6 получит батарею ёмкостью 5450 мАч, а Magic6 Pro – 5600 мАч.

Ранее стало известно, что Honor Magic6 Pro оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, поддержкой спутниковой связи, тыльной камерой с главным модулем на основе флагманского 50-Мп датчика изображения OmniVision OV50K оптического формата 1 дюйм, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и поддержки 100-Вт проводной зарядки.