Honor Magic8 RSR Porsche Design получит уникальную камеру

Флагманская серия смартфонов Honor Magic8 будет будет состоять из моделей с диагональю дисплея от 6,3 до 6,8 дюйма. Кроме того, по слухам, Honor также планирует выпустить компактные смартфоны в ближайшем будущем, но интересно не это. Если верить данным от инсайдеров, самой интересной моделью в новой линейке станет смартфон Honor Magic8 RSR Porsche Design — по данным инсайдера, он получит 1-дюймовый сенсор, разработанный Honor самостоятельно. Этот датчик изображения будет работать с объективом с переменной диафрагмой, который сможет открываться для захвата большего количества света в темноте и закрываться для дневных снимков. Пока неясно, что именно подтолкнуло Honor к разработке собственного сенсора, ведь компания могла бы использовать решения от Sony, Samsung или OmniVision.

Ранее ходили слухи, что Huawei готовила собственный сенсор для серии Pura 70, но в итоге модель Ultra получила 1-дюймовый Sony IMX989 (50 Мп), а Pro и Pro+ использовали OmniVision OV50H (1/1.3”, 50 Мп). Возможно, компания Honor справится с поставленной задачей даже, чем её бывшая материнская компания. Пока что кастомный 1-дюймовый сенсор будет эксклюзивом для премиального Magic8 RSR, но если он окажется удачным и компания сможет снизить себестоимость, в будущем его могут получить и другие флагманы Honor. КРоме того, это предоставит производителю возможность избежать зависимости от крупных поставщиков датчиков изображения. Это важный момент с прицелом на будущее.
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