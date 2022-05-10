Honor Play 30 получил поддержку 5G

Компания Honor пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Honor Play 30, которая среди прочего получила восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 480+ 5G с модемом для сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, одинарной основной камерой на 13 Мп, 4 ГБ или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти MicroSD, предустановленной надстройкой Magic UI 5.0 на основе ОС Android 11, батареей ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB-C, поддержкой лишь 10-Вт зарядки и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.