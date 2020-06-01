Honor Play 4 в трех цветах

Несмотря на то, что в последнее время у компании Huawei далеко не лучшее состояние на мировом рынке смартфонов, производитель продолжает весьма отлично выпускать свои продукты в продажу. К примеру, сейчас к старту продаж готовится смартфон Honor Play 4, который выглядит довольно привлекательно и на момент релиза будет обладать тремя вариантами расцветки. Это достаточно приятный бонус, ведь пользователи получат возможность совершенно спокойно выбрать себе тот вариант расцветки, который вам больше всего нравится. О стоимости и прочих характеристиках гаджета тоже слухов крайне много, но если вы не желаете гадать, то лучше просто подождать официальный анонс смартфона. Тогда можно будет поговорить о новинке подробнее.