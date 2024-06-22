Honor Play 60 Plus получит батарею на 6000 мАч

В базах данных китайских ведомств China Telecom и 3C обнаружились изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона Honor Play 60 Plus, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит 6,77-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1610:720 точек и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт, а также корпус толщиной 8,09 мм и массой 197 граммов. Ориентировочная цена составляет 205 долларов.