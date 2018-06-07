Honor Play с 4D играми

Думаю, если вы были на каких-то морских курортах, то видели передвижные кинотеатры с надписью 5D, 12D и так далее. Как телевизор с 3D изображением, только там еще что-то тряслось, вентиляторы дули. Теперь вот известная компания Huawei выпустила в продажу смартфон Honor Play, который позиционируется как устройство с 4D возможностями. Что же это за возможности? Когда вы играете и в игре что-то происходит странное, смартфон начинает вибрировать. Как будто раньше смартфоны вибрировать не умели, а теперь вот инновация. Помимо этого там масса крутого железа, которое сделает смартфон весьма дорогим и не обязательно нужным кому-либо. Это же сейчас модно стало выпускать смартфоны для геймеров, которые на самом деле просто смартфоны. Пока что названа стоимость в 380 долларов, хотя для рынка России цена будет заметно выше.