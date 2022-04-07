Honor Play6T получил 8 ГБ оперативной памяти

Компания Honor представила недорогой смартфон Honor Play6T, который поступит в китайскую продажу 15 апреля по цене в 188 и 220 долларов за варианты на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой с датчиком изображения разрешением 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2.2 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 22,5-Вт зарядки и боковым дактилоскопическим сенсором.

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