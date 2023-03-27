Honor Play7T получит батарею на 6000 мАч

Компания Honor поделилась подробностями о смартфоне-долгожителе Honor Play7T, официальный релиз которого состоится уже завтра, 28 марта. Итак, аппарат оснастят аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч, 256 ГБ флеш-памяти в топовой версии, 8 ГБ оперативной памяти, 6,74-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом для селфи-камеры и частотой обновления изображения 90 Гц, а также предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой Magic OS 7.1.

Напомним, что год назад вышел смартфон Honor Play 6T Pro с 6,7-дюймовым IPS-дисплеем, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой зарядки и корпусом толщиной 7,45 мм.