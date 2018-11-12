Honor V20 станет самым дешевым смартфоном на процессоре Kirin 980

2018-11-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor V20; [108]
Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Honor V20, который разрабатывается под кодовым названием Princeton. Сообщается, что в плане характеристик аппарат почти не будет уступать флагманам Huawei Mate 20 и Honor Magic 2, но будет при этом чуть ли не вдвое дешевле. Главное, что Honor V20 унаследует у своих старших собратьев, это фирменный 7-нанометровый чипсет Kirin 980, тройная основная камера на 16+24+16 Мп, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, а также быструю зарядку на 22,5 Вт. Официальный дебют устройства должен состояться в конце 2018 года или начале 2019 года. Ориентировочная цена составляет 400 долларов.


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