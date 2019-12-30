Honor V30 и Huawei Nova 6 имеют одинаковую компоновку. Фото

Формально считается, что Huawei и Honor – это два разных бренда, выпускающих разные модели смартфонов. Однако некоторые новинки этих компаний очень трудно отличить друг от друга. Это доказывает следующее фото, на котором изображены смартфоны Honor V30 (слева) и Huawei Nova 6 (справа). За исключением пары небольших деталей внутренняя компоновка этих моделей выглядит одинаковой. Впрочем, об их идентичности было известно заранее – просто Honor V30 Pro продается в одних регионах, а Huawei Nova 6 в других.