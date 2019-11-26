Honor V30 официально представили

Состоялся официальный анонс нового смартфона Honor V30, который выглядит очень интересно и может похвастаться довольно приличным набором преимуществ. Начнем с того, что на фронтальной стороне смартфона расположена двойная фронтальная камера, которая расположена в отверстии дисплея в левом верхнем углу экрана. Это крайне интересное решение, которое позволяет сохранить компактные габариты продукта при довольно большой диагонали дисплея. Также стоит отметить тыльную сторону гаджета, которая смотрится достаточно привлекательно — там целая площадка с камерами, которая делает смартфон еще более стильным и интересным. В плане начинки тоже никаких вопросов нет, так как производитель делает упор на доступности гаджета.