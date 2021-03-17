Honor V40 Light Luxury Edition выйдет 23 марта

Сегодня компания Honor опубликовала официальную запись в Weibo, чтобы подтвердить, что новый смартфон под названием Honor V40 Light Luxury Edition дебютирует 23 марта в Китае. В преддверии запуска на китайском сайте микроблогов появилась пара живых снимков смартфона. Honor V40 Light Luxury Edition будет доступен в зеленых и белых тонах. Внешне телефон напоминает Huawei Nova 8 5G, дебютировавший в начале этого года. И теперь он доступен для регистрации через несколько розничных продавцов в Китае до 23 марта. Смартфон может похвастаться изогнутым краем экрана с вырезом для камеры в верхней части экрана. Также в дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев. На тыльной стороне телефона находится так называемый островок камеры овальной формы с четырьмя камерами и светодиодной вспышкой.