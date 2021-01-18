Honor V40 получит технологию GPU Turbo X

Запуск Honor V40 не за горами — хотя устройство должно было появиться 18 января 2021 года, его запуск был отложен до 22 января. Теперь компания анонсировала одну из своих функций, которая поможет улучшить мобильные игры на новом смартфоне. Ранее китайский технологический гигант опубликовал сообщение в своем официальном аккаунте Weibo, в котором дразнила пользователей новой геймерской технологией, получивший название GPU Turbo X. Honor даже поделился коротким видео-тизером, который продемонстрировал функцию графического ускорения, которая появится в новом устройстве. Вероятно, данная функция будет как-то улучшать работу процессора и графического ускорителя, чтобы пользователь получал максимальную производительность.