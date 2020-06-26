Honor View 30 Pro продают со скидкой в 8 тысяч рублей

Компании Huawei и Honor запустили новую акцию, в рамках которой некоторые смартфоны можно купить с крупной скидкой. Например, Honor View 30 Pro продается по цене в 36990 рублей, а в подарок покупатель сможет выбрать наушники или фитнес-браслет Honor Band 5. Honor 30s предлагается со скидкой в 3000 рублей за 27990 рублей, Honor 30 Pro+ – 5500 рублей, а Honor 30 – со скидкой в 3500 рублей.

Напомним, что Honor View 30 Pro оснащается восьмиядерным чипсетом Kirin 990 5G, 6.57-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, 96% охватом цветового пространства NTSC, сдвоенной фронтальной камерой на 32 Мп и 8 Мп, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 12 Мп, 8 Мп и датчиком ToF, которая занимает третье место в рейтинге камерофонов DxOMark, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч.
Комментарии и отзывы Honor View 30 Pro
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