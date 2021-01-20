Honor View 40 выйдет с сервисами Google

Если вы следите за ситуацией на рынке, то знаете, что Honor стала независимой компанией в ноябре 2020 года. Huawei, бывший материнский бренд Honor, еще предстоит освободить от ограничений, наложенных на нее из-за запрета на торговлю в США. Поскольку на Honor нет запрета, как минимум пока что, компания была занята оптимизацией отношений с партнерами и поставщиками. Недавно сообщалось, что Honor работает над получением поддержки сервисов компании Google на своих устройствах. Свежая информация, представленная известным изданием, показывает, что Honor V40 может стать первым телефоном компании после запрета США, который будет поставляться с поддержкой всех сервисов Google. И если верить слухам, новый смартфон будет представлен уже совсем скоро.