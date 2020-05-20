Honor X10 5G официально представили

Некоторое время назад мы узнали много интересной информации о новом гаджете под названием Honor X10 5G, ведь инсайдеры решили рассказать сразу тонну полезных данных об устройстве. Однако это была информация от инсайдеров, которая вполне могла оказаться не совсем правдивой, тогда как сейчас смартфон официально представили и оказалось, что инсайдеры были полностью правы. Гаджет получил достаточно большой дисплей, весьма приличных размеров систему камер, которая делает классные снимки, плюс есть дополнительные различные бонусы. Вопрос только в стоимости гаджета для нашего рынка, ведь сейчас пользователи не совсем понимают, когда именно гаджет можно ждать в магазине и по какой стоимости его будут продавать. Ждем информацию.