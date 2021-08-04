Honor X20 5G показали на свежих рендерах до релиза

Сегодня китайская компания Honor подтвердила, что смартфон Honor X20 5G дебютирует 12 августа в Китае, а уже через несколько часов после анонса в интернет просочились рендеры данного смартфона. Кроме того, появились рендеры для другого смартфона Honor, получившего название Honor Play5T Pro. Судя по рендерам с высоким разрешением, Honor X20 5G оснащен дисплеем с двумя отверстиями (для фронтальных камер) и тонкими рамками. Он имеет горизонтальный блок камеры с отверстиями в форме таблетки в верхнем левом углу, сам же дисплей может похвастаться диагональю в 6,67-дюймов при вполне ожидаемом разрешении FHD+ с плотностью пикселей 391 PPI. С другой стороны, Honor Play 5T Pro оснащен дисплеем с такими же отверстиями и разрешением FullHD+. Он имеет 6,6-дюймовую ЖК-панель с тонкими рамками сверху и по бокам.

Что касается задней панели, X20 5G имеет круглый островок камеры, аналогичный дизайну стандартной флагманской камеры Honor. Островок содержит тройную систему задней камеры, состоящую из основного объектива на 64 МП, макросенсора на 2 МП и датчика глубины на 2 МП. Play5T Pro имеет модуль на 64 МП и датчик глубины на 2 МП. Помимо этого, на рендерах раскрываются цветовые варианты смартфонов. X20 5G имеет три оттенка: Night Black, Titanium Silver и Aurora Blue. К сожалению, пока что нет информации о стоимости данного смартфона и его более простых версий, но нужно понимать, что китайскому гиганту сейчас вновь нужно набирать обороты и цены должны быть низкими.
Комментарии и отзывы Honor X20 5G
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