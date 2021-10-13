Honor X30 Max приписывают 7-дюймовый экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor X30 Max, который, как утверждается, будет представлен в первой половине ноября. Итак, устройству прочат 7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1100 c тактовой частотой до 2600 МГц и графикой ARM G77 MC9, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч. Ранее смартфон был одобрен к выходу китайским регулятором 3C. Ориентировочная цена пока не раскрывается.