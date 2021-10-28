Honor X30i оценен в 220 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X30i, которая получила новенькую платформу MediaTek Dimensity 810. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, селфи-камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, 3,5-мм аудиогнездом, портом USB-C и предустановленной надстройкой Magic UI 5.0 на основе ОС Android 11. Смартфон станет доступен для покупки 11 ноября по цене от 220 до 300 долларов в зависимости от версии.

Комментарии и отзывы Honor X30i
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