Honor X50 Pro оценили в 395 долларов

Официальная презентация смартфона Honor X50 Pro состоится только 4 января, но сегодня в фирменном интернет-магазине компании появились все характеристики и цена грядущей новинки. Аппарат обойдется в 395 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Смартфон также оснастили выпущенной полтора года назад платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2650:1200 пикселей, частотой обновления 60 или 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 192 грамма, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки и соответствующим адаптером питания в комплекте, селфи-камерой на 8 Мп, а также сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор оптического формата 1/1,67 дюйма) и 2 Мп.