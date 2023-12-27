Honor X50 Pro официально слили в сеть до релиза

Смартфон также имеет круглый островок камер на задней панели, и в инсайдер говорится о том, что смартфон будет поставляться с аккумулятором ёмкостью 5 800 мАч. Также у гаджета имеется изогнутый экран с разрешением 1,5K и процессор Qualcomm Snapdragon 8+. Это, вероятно, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который уже слегка устарел, но всё ещё является надёжным решением. Ещё поставщик секретной информации сообщает, что Honor X50 Pro будет иметь экран диагональю 6,78 дюйма, но на текущий момент никто не может сказать будет ли это OLED-панель или LCD-панель. Тем не менее, учитывая тенденцию последних лет, можно сказать, что вероятность использования OLED-панели в этом смартфоне гораздо выше. Разрешение дисплея составляет 1,5K, но пока что это вся информация о данном устройстве. Остальные детали нужно будет узнать позже.