Honor X50 Pro официально слили в сеть до релиза

С тех пор как компания Honor отделилась от компании Huawei, она сделала свой бренд смартфонов даже более известным, чем материнская компания, и хотя компания всё ещё работает над пиаром, дабы найти больше потенциальных покупателей по всему миру, это не мешает ей выпускать действительно качественные смартфоны с приличной стоимостью. Например, сегодня в сеть попали изображения смартфона Honor X50 Pro, который выглядит так, будто планирует покорить аудиторию своим внешним видом и характеристиками. Судя по изображению, представленному инсайдером, Honor X50 Pro будет доступен в зелёном и чёрном цветах, по крайней мере, на данный момент.

Смартфон также имеет круглый островок камер на задней панели, и в инсайдер говорится о том, что смартфон будет поставляться с аккумулятором ёмкостью 5 800 мАч. Также у гаджета имеется изогнутый экран с разрешением 1,5K и процессор Qualcomm Snapdragon 8+. Это, вероятно, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который уже слегка устарел, но всё ещё является надёжным решением. Ещё поставщик секретной информации сообщает, что Honor X50 Pro будет иметь экран диагональю 6,78 дюйма, но на текущий момент никто не может сказать будет ли это OLED-панель или LCD-панель. Тем не менее, учитывая тенденцию последних лет, можно сказать, что вероятность использования OLED-панели в этом смартфоне гораздо выше. Разрешение дисплея составляет 1,5K, но пока что это вся информация о данном устройстве. Остальные детали нужно будет узнать позже.
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