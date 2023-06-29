Honor X50 получит батарею на 5800 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал официальный тизер смартфона Honor X50, официальный релиз которого состоится 5 июля. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, до 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2652:1200 пикселей (модный сейчас формат 1,5K), поддержкой высокочастотного ШИМ и режимом с низким уровнем синего света. Ранее Honor подтвердила наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 5800 мАч, основной камеры с главным модулем на основе 108-Мп датчика изображения, а также оранжевой, голубой и светло-серебристой расцветками.

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