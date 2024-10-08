Honor X60 получит аккумулятор на 5800 мАч

В сети появились фотографии лицевой панели и подробности о параметрах смартфона Honor X60, официальный релиз которого запланирован на 16 октября. Устройство оснастят 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 7025 с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой IMG BXM-8-256, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт, корпусом с толщиной 7,88 мм и массой 189 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8.0. Что до дизайна, то его тыльная панель почти идентична флагманской модели Huawei Mate 60.