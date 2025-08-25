Honor X7d получил аккумулятор на 6500 мАч

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X7d, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 610 и модемом 4G.

Новинка также получила 6,77-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, прочный корпус, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 35-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
