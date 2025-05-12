Honor готовит к рилизу Magic V5 с батареей на 6000 мАч

Компания Honor активно готовится к грядущему релизу Magic V5 — складного смартфона с рекордной для его форм-фактора батареей. Согласно данным из баз данных сертификационных организаций MIIT и 3C, новинка получит аккумулятор ёмкостью более 6000 мАч. Для сравнения, текущая модель Magic V3 предлагает чуть более скромный прирост ёмкости по сравнению с предыдущим поколением. Суть в том, что смартфон с модельным номером MBH-AN10 будет оснащён двухэлементной батареей — первый модуль на 2070 мАч и второй на 3880 мАч, что даёт суммарную номинальную ёмкость в 5 950 мАч. При этом типичная ёмкость, скорее всего, превысит 6000 мАч, что сделает Magic V5 одним из самых «долгоиграющих» складных смартфонов на рынке.

Также подтвердилась информация о том, что компания Honor сохранит поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт, как и в предыдущих моделях серии Magic V. Не сказать, что это большая проблема, потому что Samsung, к примеру, даже в обычных смартфонах флагманского уровня предлагает всего 25 Вт. Любопытно, что компания пропустит номер «4» и сразу перейдёт к Magic V5. Это объясняется суевериями, связанными с числом «4» в Китае — традиция, к которой нередко прибегают и другие китайские производители смартфонов. Естественно, на производительности, цене или дизайне это никак не скажется. Флагман точно получит самый производительный процессор, достаточно оперативной и встроенной памяти, чтобы оправдать свою цену на глобальном рынке. В этом нет сомнений.