Honor готовит к рилизу Magic V5 с батареей на 6000 мАч

Компания Honor активно готовится к грядущему релизу Magic V5 — складного смартфона с рекордной для его форм-фактора батареей. Согласно данным из баз данных сертификационных организаций MIIT и 3C, новинка получит аккумулятор ёмкостью более 6000 мАч. Для сравнения, текущая модель Magic V3 предлагает чуть более скромный прирост ёмкости по сравнению с предыдущим поколением. Суть в том, что смартфон с модельным номером MBH-AN10 будет оснащён двухэлементной батареей — первый модуль на 2070 мАч и второй на 3880 мАч, что даёт суммарную номинальную ёмкость в 5 950 мАч. При этом типичная ёмкость, скорее всего, превысит 6000 мАч, что сделает Magic V5 одним из самых «долгоиграющих» складных смартфонов на рынке.

Также подтвердилась информация о том, что компания Honor сохранит поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт, как и в предыдущих моделях серии Magic V. Не сказать, что это большая проблема, потому что Samsung, к примеру, даже в обычных смартфонах флагманского уровня предлагает всего 25 Вт. Любопытно, что компания пропустит номер «4» и сразу перейдёт к Magic V5. Это объясняется суевериями, связанными с числом «4» в Китае — традиция, к которой нередко прибегают и другие китайские производители смартфонов. Естественно, на производительности, цене или дизайне это никак не скажется. Флагман точно получит самый производительный процессор, достаточно оперативной и встроенной памяти, чтобы оправдать свою цену на глобальном рынке. В этом нет сомнений.
Oppo показала камеры Find X8 Ultra…
Компания Oppo активно готовится представить свой новый флагманский смартфон Find X8 Ultra, который, как о…
Представлен смартфон Red Magic 10 Air…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов моделью Red Magic 10 Air, которая может похвастаться соче…
Google Pixel 10 получит высокую частоту ШИМ…
Китайские производители смартфонов в последнее время всё больше заботятся о зрении своих пользователей — …
Apple проведёт презентацию WWDC уже в июне…
Сегодня компания Apple официально объявила дату проведения своей ежегодной конференции для разработчиков …
Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone…
По данным информационного издания Reuters, компания Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии авиатр…
Qualcomm заказала второе поколение Snapdragon 8 Elite у Sams…
Похоже, компания Qualcomm собирается использовать сразу двух поставщиков для второго поколения флагманско…
Apple заявила, что iPhone 16 можно носить без чехла…
В последние годы производители смартфонов значительно усилили заявления о прочности своих устройств, но д…
Xiaomi 15 Ultra представили в Европе…
Сегодня компания Xiaomi официально объявила о запуске своих флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 …
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor