Honor готовит к рилизу Magic V5 с батареей на 6000 мАч

Также подтвердилась информация о том, что компания Honor сохранит поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт, как и в предыдущих моделях серии Magic V. Не сказать, что это большая проблема, потому что Samsung, к примеру, даже в обычных смартфонах флагманского уровня предлагает всего 25 Вт. Любопытно, что компания пропустит номер «4» и сразу перейдёт к Magic V5. Это объясняется суевериями, связанными с числом «4» в Китае — традиция, к которой нередко прибегают и другие китайские производители смартфонов. Естественно, на производительности, цене или дизайне это никак не скажется. Флагман точно получит самый производительный процессор, достаточно оперативной и встроенной памяти, чтобы оправдать свою цену на глобальном рынке. В этом нет сомнений.