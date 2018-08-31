Новый мощный смартфон Huawei Honor Note 10 получит 8 Гб ОЗУ

Подразделение Honor показал новый мощный смартфон Huawei Honor Note 10 с двойной тыловой камерой на 16 Мп и ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет Huawei Honor Note 10 оснащен 6,95-дюймовым экраном с разрешением 1080 на 2220 пикселей и поддерживает NFC. За производительность устройства отвечает процессор Kirin 970 и 8 Гбайт ОЗУ. Емкость аккумулятора равна около 5000 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 177 * 85 * 7.65 мм и весит всего 230 грамм. Сообщается, что с 28 августа данная модификация Honor Note 10 отправилась к потребителю. Покупатели смогут приобрести новинку за 3599 юаней (528 долларов).