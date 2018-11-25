Honor и его новинка 10 Lite

Компания Honor выпустила очередную качественную новинку. Батарея устройства имеет емкость 3400 мАч. В оснащение Honor 10 Lite входят: модуль геопозиционирования GPS-GLONASS и беспроводные адаптеры Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802.11 ac. Аппарат поддерживает работу с двумя SIM-картами.Камера для селфи-съемок обладает разрешением 24 МП и диафрагмой F/2.0. Главная камера включает в себя два оптических блока с разрешением 13 МП и 5 МП. Модули ориентированы вертикально. На задней стенке также установлен дактилоскопический сканер.Новинка отличается весьма изящным современным дизайном. Корпус изготовлен из стекла и обладает градиентным окрасом. Дисплей устройства имеет расширенный формат 19,5:9 и размер диагонали 6,21 дюйма. Экран получил сверхтонкие рамки и каплеобразный вырез небольшого размера, таким образом, он занимает свыше 90 процентов фронтальной поверхности гаджета. Разрешение дисплея составляет 2340 х 1080 пикселей.Электронная начинка гаджета базируется на недавно вышедшем 8-ядерном чипсете Kirin 710. Эта микросхема изготовлена по 12 нм технологии, в нее входят 4 ядра Cortex-A73, 4 ядра Cortex-A53 и видеоконтроллер ARM Mali-G51 MP4, отвечающий за обработку графики. Что касается арсенала памяти, то планируется выпустить три конфигурации: 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ флэша, 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ флэша и 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ флэша. Рабочей средой для программных приложений служит свежая версия Android Pie 9 с графическим интерфейсом EMUI 9.Стоимость смартфона составит 240 долларов.