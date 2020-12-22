Honor планирует выпустить 100 миллионов смартфонов в 2021 году

Honor, который начинался как суббренд Huawei, недавно стал независимой компанией после того, как был продан компании Zhixin New Information Technology Co. Ltd.

Теперь у компании есть несколько амбициозных планов на 2021 год. Согласно слухам в сети, компания планирует произвести около 100 миллионов единиц смартфонов в 2021 году, и компания уже связалась со своими поставщиками в Соединенных Штатах, чтобы сообщить об этом им. Но еще неизвестно, удастся ли компании произвести необходимое количество компонентов, поскольку ей, вероятно, придется пройти процесс утверждения в Соединенных Штатах из-за включения Huawei в Entity List. Компания также работает над укреплением цепочки поставок. Вскоре после обретения независимости компания начала переговоры с Qualcomm по поводу чипсетов, и обе эти компании ведут предварительные переговоры и вскоре могут прийти к соглашению. MediaTek также изучает легальные варианты поставки чипсетов для Honor.
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