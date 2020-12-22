Honor планирует выпустить 100 миллионов смартфонов в 2021 году

Теперь у компании есть несколько амбициозных планов на 2021 год. Согласно слухам в сети, компания планирует произвести около 100 миллионов единиц смартфонов в 2021 году, и компания уже связалась со своими поставщиками в Соединенных Штатах, чтобы сообщить об этом им. Но еще неизвестно, удастся ли компании произвести необходимое количество компонентов, поскольку ей, вероятно, придется пройти процесс утверждения в Соединенных Штатах из-за включения Huawei в Entity List. Компания также работает над укреплением цепочки поставок. Вскоре после обретения независимости компания начала переговоры с Qualcomm по поводу чипсетов, и обе эти компании ведут предварительные переговоры и вскоре могут прийти к соглашению. MediaTek также изучает легальные варианты поставки чипсетов для Honor.
Honor, который начинался как суббренд Huawei, недавно стал независимой компанией после того, как был продан компании Zhixin New Information Technology Co. Ltd.