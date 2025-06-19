iPhone 18 Pro Max лишится выреза в дисплее

По информации инсайдеров, модель iPhone 17 Pro Max получит уменьшенный вырез Dynamic Island благодаря использованию технологии металинз. Однако полностью избавиться от этого элемента дизайна в этом году не получится — островок в верхней части экрана по-прежнему будет виден. А вот в следующем поколении, iPhone 18 Pro, ожидаются более заметные изменения в области дисплея и фронтальной камеры. Согласно утечке, модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут оснащены OLED-дисплеями с диагональю 6,27 и 6,86 дюйма соответственно. Это будут панели LTPO с разрешением 1.5K и поддержкой технологии HIAA, которая позволит разместить под экраном фронтальную камеру и систему Face ID. Технология HIAA (Hole-in-Active-Area) предполагает создание отверстия непосредственно в активной зоне пикселей дисплея, чтобы обеспечить камере под экраном свободный обзор.

Сам подход уже хорошо известен, однако перенос Face ID под дисплей остаётся технически сложной задачей. Напомним, Face ID — это не только камера, но и проектор инфракрасной сетки, а также инфракрасная подсветка. Современные технологии подэкранных камер в основном рассчитаны на работу с видимым светом, а не с инфракрасным, что осложняет интеграцию технологии. Тем не менее, по слухам, Apple уже создала рабочие прототипы с новой системой. Стоит сказать, что планы полностью убрать вырез в дисплее обсуждаются уже не первый год — подобные слухи появлялись ещё во времена подготовки iPhone 15 и сопровождали все последующие поколения.