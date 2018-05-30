Honor представил новую версию смартфона 7S

Представлена новая версия 5,45-дюймового смартфона Honor 7S с соотношением сторон 18:9. В нём установлены 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения. Смартфон также получил 13-мегапиксельную основную камеру с быстрым фазовым автофокусом. Фронтальная на 5 Мп оснащена светодиодной подсветкой с умной регулировкой яркости. Емкость аккумулятора равна 3 020 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой. Стоимость устройства составляет около 125 долларов.