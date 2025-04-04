Honor представила доступный смартфон 400 Lite

Компания Honor пропустила выпуск облегчённой версии смартфона из серии Honor 300, но теперь начинает линейку Honor 400 сразу с модели Honor 400 Lite. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает впечатляющих 3500 нит, а сканер отпечатков встроен под экран. В верхней части — овальный вырез с 16-мегапиксельной фронтальной камерой и вспышкой для селфи. Тыльная панель получила новый дизайн блока камер — вместо овальных форм теперь используется треугольная компоновка. Основной модуль получил датчик 108 Мп с размером сенсора 1/1.67 дюйма, диафрагмой f/1.75 и трёхкратным зумом без потери качества. Его дополняет ультраширокоугольная камера на 5 Мп, выполняющая также функцию сенсора глубины.

На правой стороне корпуса, под кнопкой питания, находится многофункциональная кнопка ИИ-камеры. Она может запускать приложение камеры, делать снимки, записывать видео, приближать изображение, а также активировать визуальный поиск объектов в кадре при длительном нажатии. Honor 400 Lite работает на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 7025-Ultra и доступен с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной (без поддержки карт памяти). Из коробки установлена прошивка MagicOS 9.0 на базе Android 15, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5230 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Стоимость модели должна составить примерно 300 долларов.