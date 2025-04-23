Honor представила геймерский GT Pro

Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, что означает максимальную защиту от воды и пыли, плюс в экране встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Примечательно, что здесь используется тот же Snapdragon 8 Elite, что и в Galaxy S25, с производительными ядрами Oryon, разогнанными до 4,47 ГГц, и графикой на 1,2 ГГц. В максимальной конфигурации Honor GT Pro предлагает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища стандарта UFS 4.1. При этом смартфон работает на базе прошивки MagicOS 9.0, построенной на Android 15, а стоит смартфон в Китае около 650 долларов. Но, естественно, за пределами страны новинка будет заметно дороже. Впрочем, за флагманский гаджет это вполне разумная стоимость по нынешним меркам.