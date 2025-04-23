Honor представила геймерский GT Pro

Сегодня компания Honor официально представила мощный флагманский смартфон Honor GT Pro — новинку в геймерской линейке GT, которая ставит акцент на производительность и автономность. Смартфон оснащён разогнанным чипом Snapdragon 8 Elite Leading Edition, четырьмя камерами по 50 Мп и батареей на 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. Пока что модель официально доступна только в Китае, и остаётся открытым вопрос, появится ли она за пределами страны. Также устройство получило 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и переменной частотой обновления от 1 до 144 Гц. Максимальная локальная яркость экрана достигает впечатляющих 6000 нит, а за его защиту отвечает прочное стекло Honor Giant Rhino Glass.

Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, что означает максимальную защиту от воды и пыли, плюс в экране встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Примечательно, что здесь используется тот же Snapdragon 8 Elite, что и в Galaxy S25, с производительными ядрами Oryon, разогнанными до 4,47 ГГц, и графикой на 1,2 ГГц. В максимальной конфигурации Honor GT Pro предлагает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища стандарта UFS 4.1. При этом смартфон работает на базе прошивки MagicOS 9.0, построенной на Android 15, а стоит смартфон в Китае около 650 долларов. Но, естественно, за пределами страны новинка будет заметно дороже. Впрочем, за флагманский гаджет это вполне разумная стоимость по нынешним меркам.
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