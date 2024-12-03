Honor представила ноутбук Magicbook X16 Plus и X14 Plus

Компания Honor вчера оициально представила смартфоны серии 300, плюс производитель анонсировал сразу два новых ноутбука из серии Magicbook — X16 Plus и X14 Plus. Они работают на процессорах Intel Core i5-220H 13-го поколения и предлагают идентичные конфигурации памяти — 16 или 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенного хранилища. При этом, что вполне логично, Magicbook X16 Plus 2025 оснащён 16-дюймовым экраном, весит 1,79 кг и имеет корпус толщиной менее 18 мм. Дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц, разрешение составляет 2560х1600 пикселей, а максимальная яркость достигает отметки в 430 нит. Также устройство оснащено батареей ёмкостью 75 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Ноутбук Magicbook X14 Plus 2025 отличается компактностью — толщина корпуса составляет всего 16 мм, а вес достигает отметки в 1,34 кг.

При этом ноутбук оборудован 14-дюймовым экраном с более высоким разрешением 2880х1800 пикселей и из-за меньших размеров батарея имеет ёмкость всего в 60 Втч, однако она тоже поддерживает зарядку мощностью 65 Вт. Набор портов идентичен, но клавиатура в данном случае не имеет цифрового блока, что обусловлено уменьшенными габаритами устройства. Обе модели работают на Windows 11 Home, поддерживают Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и оснащены модулем NFC. Продажи ноутбуков стартуют в Китае уже 12 декабря, пока что информации про глобальный релиз новинки нет, но, учитывая предыдущие модели, рано или поздно мировой релиз всё же состоится.
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