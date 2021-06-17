Honor представила новые беспроводные наушники Earbuds 2 SE

Наряду с серией смартфонов Honor 50 китайский производитель также анонсировал новую пару наушников TWS-формата под названием Honor Earbuds 2 SE. Наушники-вкладыши имеют активное шумоподавление ANC и автономную работу, которой хватает на целый день активного использования. Наушники Honor Earbuds 2 SE имеют форму стержня с силиконовой насадкой на конце, которая удерживает устройство в ушном канале. При этом наушники представлены в глянцевом пластика в цветах Magic Night Black и Iceland White с соответствующим прямоугольным кейсом для транспортировки и зарядки. Конечно, Honor добавила активное шумоподавление (ANC), чтобы вы могли наслаждаться звуком из своих наушников без дополнительных шумов вокруг.

Как и многие наушники с функцией ANC, Honor Earbuds 2 SE также имеет режим прозрачности, который вы можете включить — это позволяет вам слышать звуки вокруг себя, не снимая наушников. Это полезно при разговоре, прогулке или движению по городу. Существует также функция AI Call Noise Reduction с двумя микрофонами, которая использует технологию для уменьшения фонового шума при совершении звонков. Управление наушниками осуществляется с помощью емкостного сенсорного управления, встроенного в стержень каждого наушника. Двойное касание левого или правого наушника запустит / приостановит воспроизведение и примет / завершит вызов. Длительное нажатие на любой наушник включает или выключает режим ANC и прозрачности. Стоимость наушников при этом составляет 75 долларов.
Комментарии и отзывы Honor Earbuds 2 SE
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